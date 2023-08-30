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    【アジア本ＮＯＷ】『北関東の異界　エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本』

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    ビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今回は北関東（群馬県、栃木県、茨城県）に住まう外国人をテーマにした２冊のノンフィクション。

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