アジア【アジア本ＮＯＷ】『北関東の異界 エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本』社会NEWビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今回は北関東（群馬県、栃木県、茨城県）に住まう外国人をテーマにした２冊のノンフィクション。国・地域アジア業種社会関連タグ日本マクロ経済雇用・労務社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジア本ＮＯＷアジア本ＮＯＷ【アジア本ＮＯＷ】『北関東の異界 エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教雇用・労務NEW【アジア本ＮＯＷ】『ムラブリ 文字も暦も持たない狩猟採集民から言語学者が教わったこと』アジア社会マクロ経済海運社会一般文化・宗教【アジア本ＮＯＷ】『アジア「窓」紀行 ―上海からエルサレムまで―』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教軍事【アジア本ＮＯＷ】『教育大国シンガポール 日本は何を学べるか』アジア社会マクロ経済社会一般教育【アジア本ＮＯＷ】『韓国文学の中心にあるもの』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『ドゥテルテ 強権大統領はいかに国を変えたか』アジア政治マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般