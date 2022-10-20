ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月）２桁増の31万台、５カ国で好調な伸び車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ２桁増の31万台、５カ国で好調な伸びASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月）前年同月比58％増 全ての国で２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 72％増の30万台、15カ月ぶり高い伸びASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月）フィリピン除く５カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 72％増の30万台、15カ月ぶり高い伸びASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ６カ国で27万台、４カ月連続２桁増シンガポール経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） 約33万台、５カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ６カ国計25万台、２カ月連続で２桁伸長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ４カ国でプラス成長、インドネシア好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車