３年以内に世界トップ20へ

アジア３年以内に世界トップ20へアスター渡辺創太氏に聞く（上）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンインド日本アジア食品・飲料ＩＴ一般マクロ経済政策・法律・規制ベンチャー関連トピックス・特集・連載Web3時代のアジア新潮流Web3時代のアジア新潮流選択肢は海外起業、勝負挑むアジア経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般娯楽雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW３年以内に世界トップ20へアジア経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般食品・飲料政策・法律・規制NEWWeb3でエンタメが大きく変化アジア経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター通信娯楽メディア雇用・労務政策・法律・規制NEWファンと創るトークン経済圏アジア経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般金融一般観光娯楽社会一般スポーツイベント雇用・労務政策・法律・規制関連記事選択肢は海外起業、勝負挑むアジア経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般娯楽雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW暗号資産ジップの口座凍結、被害額73億円タイ金融ＩＴ一般金融一般ＫＴ、商用通信網にブロックチェーン連携韓国ＩＴＩＴ一般通信ＮＦＣ整備で研究報告、ＨＫＭＡが発表香港金融ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般卸売り小売り首都圏2地域で検討、WiMAX事業マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラその他サービス