陸運大手と仏社、太陽光発電事業で提携

シンガポールの陸運大手コンフォートデルグロは11月30日、仏電力大手エンジーと太陽光発電の合弁事業で提携したと発表した。太陽光発電を利用した電気自動車（ＥＶ）用充電設備をシンガポールに設置する。

完全子会社のコンフォートデルグロ・エンジニアリングと、エンジー子会社のエンジー・サウスイーストアジアが、合弁会社コンフォートデルグロ・エンジーソーラーを設立する。太陽光発電で得た電力を利用するＥＶ用急速充電設備を設置するほか、コンフォートが運営する車両の電動化も進める。急速充電設備は自家用車にも開放する。

合弁事業の第１弾として、コンフォートデルグロ・エンジニアリングが運営するビル３棟の屋上に太陽光発電パネルを設置。同パネルで発電した電力を利用する自動車修理工場も運営する。

太陽光発電事業は来年後半までに本格始動する計画だ。コンフォートの顧客やパートナー企業に太陽光発電ソリューションを提供することも視野に入れている。

コンフォートとエンジーは９月、シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）からＥＶ用充電設備の設置事業を共同で受注していた。来年７～９月期までに479台を設置する計画だ。今回の発表はこうした提携事業の一環となる。

シンガポール政府は、2030年までに全国で６万台のＥＶ用充電設備を設置する目標を掲げている。コンフォートとエンジーは、提携を通じてこうした政府目標の達成に貢献したい考えだ。