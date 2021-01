〔ポッサムのつぶやき〕豪「今年の人」、性暴力被害者の活動家に

毎年オーストラリアデー(1月26日)に発表される「オーストラリアン・オブ・ザ・イヤー」に、自身が性的虐待の犠牲者で、性的暴力被害者の社会的認識を高めるために活動している、グレース・テーム氏が選ばれた。シニア部門に先住民の教育家のミリアムローズ・アンガンマーボーマン氏など、各部門で2015年以来となる女性のみの受賞となった。

タスマニア州出身のテーム氏は、15歳の時に当時の数学教師から虐待を受けた。同州法では性的暴力の被害者が実際の体験を公言することが認められておらず、テーム氏は最高裁に申し立てを行い、この法律を撤廃させた。それ以降、性的暴力被害者の声の認知度を上げるための運動を続けている。同州出身者の同賞受賞は初めて。

ほかの部門では、若者部門に月経を迎える貧困層の少女の衛生支援での貢献を認められたイソベル・マーシャル氏、「ローカルヒーロー」賞にケニア出身で移民の反家庭内暴力の活動家、ローズマリー・カリウキ氏が選ばれた。

最も栄誉ある勲位「Companion of the Order of Australia(AC)」には、ターンブル前首相や元テニス選手のマーガレット・コート氏などが選ばれた。

■同性愛差別者選抜に抗議で受賞辞退も

同性愛者に対する差別発言をしているコート氏のAC授与に対する抗議として、「Officer of the Order of Australia(AO)」に推薦された公共放送ABCのジャーナリストのケリー・オブライエン氏は受賞を辞退した。LGBTQI(性的少数者)専門の医師のクララ・タック・メンスー氏も、2016年に授与された勲章を返還した。