日本で22日公開の韓国映画「KCIA 南山の部長たち」は、韓国の朴正煕(パク・チョンヒ)大統領が、側近で中央情報部(KCIA)の金載圭(キム・ジェギュ)部長に暗殺された事件をモチーフにしたサスペンス映画だ。ウ・ミンホ監督はNNAとの書面インタビューで「『記録上の事実』ではなく『裏側の真実』を再構築してみたかった」と語り、単純化された歴史に一石を投じる姿勢を示した。また、映画業界や今後取り組むテーマなどについても熱く語った。

――大統領暗殺というテーマは海外でどう受け止められると思うか。

「南山の部長たち」が2021年のアカデミー賞国際長編映画賞の韓国代表に選ばれ、米国などの海外メディアからもいくつかインタビューを受けたが、作品について思った以上の理解や共感が得られたことに驚いた。

考えてみれば、人類の歴史上、巨大な権力者が側近の裏切りによって崩れ去り、その空白を別の不当な権力が占拠するというテーマは、頻繁に繰り返されてきたことだ。そういう意味では、「南山の部長たち」は韓国の歴史に詳しくない人でもアプローチしやすい映画だろう。日本ではどのような反応があるのかも、とても気になる。

――なぜこのテーマを選んだのか。

朴正煕大統領の暗殺事件について、歴史教科書などでは「権力をむさぼり、寵愛(ちょうあい)を失い、嫉妬した情報部長が大統領を暗殺した」と短い文章で簡潔に伝えられがちだ。

ただ、この事件はそれほど単純なものなのだろうか。暗殺に至るまでには、かなりの年月と多くの人が関わって、さまざまな感情が渦巻いていたことだろう。それぞれの感情が、連鎖反応とともに次第に大きくなって、爆発する瞬間、あの事件が起こったということは想像に難くない。

その人々の感情と時代の空気をよみがえらせ、「どんな事件が起こったのか」ではなく「なぜ事件が起こったのか」について描いてみたかった。

■目の肥えた観客が俳優育てる

――俳優の演技が高く評価されている。また、韓国の俳優が、相対的に演技が上手いといわれる理由は何か。

主人公を演じたイ・ビョンホン氏は、極度に緊張して動揺するシーンを、顔の筋肉をけいれんされることで表現した。それが注目を集めて、一つの「鑑賞ポイント」となった。

韓国の観客は目が肥えており、俳優の演技を一種の芸術として鑑賞する。ルックスや人気だけでは興行的な成功が見込めない映画環境のせいか、ほとんどの俳優が演技力を磨くために大変な努力をしている。そのため成長スピードも速く、前作でぎこちない演技を見せた新人俳優が、次作では突然、好演技を見せるということも珍しくない。

――映画化が決まったのは、朴正煕氏を父に持つ朴槿恵(パク・クネ)大統領が政権を握る時期だったと聞く。当時は、政権に批判的な文化人に圧力がかけられていたと言われているが。

その心配が全くなかったかと言われればうそになるだろうが、それほど気にしなかった。シナリオを執筆する時期は、「ブラックリスト事件」(朴槿恵政権時に非協力的な文化人や芸能人をまとめてリスト化され、排除された事件)の前の段階で、そういった動きがあることをうわさでは聞いていたが「たかが知れているだろう」という楽観的な考えを持っていた。

――「南山の部長たち」や、過去の「インサイダーズ/内部者たち」(16年日本公開)など、これまで「社会の暗い一面」を描いた作品が多い。現在、注目しているテーマはあるか。

いろいろなアイデアがあるが、その中で「メディア」や「資本主義」を扱ったテーマが考えられる。質問にある通り、それは「社会の暗い一面」を描いた映画になるわけだが、まだアイデア段階で、具体的に話せることはない。

■作品に力あれば低予算でも成功

――「パラサイト 半地下の家族」の米アカデミー賞の受賞など、韓国映画が世界で高い注目を集めている。韓国映画の魅力はなにか。

実力のあるクリエイターや俳優、産業を底堅く支えるファン層、大手配給会社の資金力などが結合したことに加え、韓国自体が文化的にブランド化され始めたことが高い支持につながっているのではないか。

韓国映画は国内で、常に米ハリウッド映画との競争を迫られる状況にあった。ただ、自国の映画を好む底堅い支持層がいるため、低予算でも面白ければ観客は入る。これにより製作側も、ユニークな企画と演出力でカバーするコンテンツパワーが身に付いたと言える。

最近は市場規模も拡大し、韓国内で映画に投入される予算は以前に比べてはるかに大きくなった。米ネットフリックスなど大規模な資金も入ってきて、相当な相乗効果を生み出している。

「パラサイト 半地下の家族」のカンヌ映画祭パルムドール受賞と米アカデミー賞4部門受賞は、こうした韓国映画の存在感を裏付けた。一人の韓国人として、今後の期待が大きい。

――新型コロナウイルス感染症の影響で韓国映画界も大きなダメージを受けた。

大きな予算が投入された大作映画を中心に、劇場での公開や製作スケジュールにかなりの混乱があり、多くの関係者が困難に直面していることは事実だ。しかし、その中でも映画「ただ悪から救いたまえ」(原題)が400万人以上の観客を動員し、予算が比較的少ない映画の中にも100万人を超えた作品がいくつかあった。感染者数の縮小傾向が進めば、映画館はさらに活気を取り戻すだろう。

■日本の巨匠懐かしく

――日本映画の現状についてはどう思うか。

最近の日本映画は、グルメや趣味など日常のささいな楽しみを描いた「ヒーリングムービー」が人気を集めているようだ。韓国では、バラエティーでそういったコンテンツが多数制作されており、マニア層も増えている。日本や韓国などストレスが多い社会では、観ていて心が癒されるコンテンツが支持を集めるようで、時代的背景からもそれは理解ができる。

ただ、黒澤明氏や今村昌平氏のような過去の巨匠の圧倒的な迫力の作品が懐かしく思う時もある。もちろん是枝裕和氏のような現代の巨匠が驚くような映画を撮り続けていることは、日本映画界にとっても喜ばしいことだと思う。(聞き手=中村公)

「南山の部長たち」は、2020年の韓国観客動員数で1位(約450万人)を記録した(COPYRIGHT c 2020 SHOWBOX, HIVE MEDIA CORP AND GEMSTONE PICTURES ALL RIGHTS RESERVED)