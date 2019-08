【アジアで会う】ノーサヤ・ヤシンさん NAS Dailyビデオブロガー 第266回 世界を旅して情報を発信(シンガポール)

Nuseir Yassin 1992年生まれ。イスラエル出身。米ハーバード大学を卒業後システムエンジニアとして働くも、田舎出身のアラブ系イスラム教徒(ムスリム)として感じる生きにくさを克服するため、一大決心してビデオブロガーに転向。「NAS Daily(ナスデイリー)」というフェイスブックページを立ち上げ、世界中を旅しながら、毎日1分間の動画を1,000日連続でソーシャルメディアにアップロードし続けた。今年4月にシンガポールに移住。仲間と共にメディア企業を立ち上げており、今後は新しい形のメディア経営に挑戦する。

「That's one minute, see you tomorrow!(これで1分、また明日!)」――。英語圏でフェイスブックを開くと、このセリフで締めくくられる短い動画を高確率で目にする。ノーサヤさんはナス(NAS、アラビア語で「人」の意)と名乗り、ソーシャルメディア上で自身の考えや気づき、世の中でまだ知られていない土地や面白い人たちを紹介する動画を次々と発表している。

英語圏のソーシャルメディアでは相当な知名度をもっており、フェイスブックのフォロワーは1,330万人以上に上る。シンガポールのリー・シェンロン首相をはじめ、各国の首脳級の人物に、自身の動画コンテンツに登場してもらったこともある。

■中東育ちのムスリムとしての生きづらさ

ユダヤ教徒とイスラム教徒が多いイスラエルで、ムスリムが住む田舎町に生まれ育った。中東出身でイスラム教徒のため、空港の保安検査場では身ぐるみ剥がされ検査されるのが常。2010年に渡米しハーバード大学に入学、卒業後は有名IT企業でエンジニアとして米国で働くも、どこか生きにくさを感じていたという。

16年に十分な貯金ができたことから退職。1日1本、1分間の動画をフェイスブックに投稿することを決意し、2年9カ月かけて1,000日間、毎日アップロードを続けた。1分にこだわったのは、たくさんの人に見てもらうため。コンテンツは限りなく短いほうが見てもらえると考えた。広告収入よりも、自身の考えを知ってもらうことを優先し、動画投稿サイトのユーチューブではなく、フェイスブックを選んで活動を始めた。

旅で訪れた土地の魅力や、現地の人の面白さを伝えるものから、空港で身ぐるみ剥がされた自身の経験まで、動画のトピックは多岐にわたる。アジアには強い興味をもっており、日本や中国、東南アジアの各国を訪れたことがある。最初にノーサヤさんを有名にした「バズった(一気に拡散した)」動画はタイを紹介したものだったという。

ただ彼の知名度は「フェイスブックが強い英語圏」に限られるのが実態だ。言語の壁がある日本や、フェイスブックが禁止されている中国ではまだあまり知られていない。そうした国の人たちにもコンテンツを届けたいと考え、ここ最近はフェイスブックで各言語版のページを立ち上げた。中国語、ベトナム語、スペイン語、ヒンディー語など各言語の字幕を付けた動画を少しずつ投稿している段階だ。「NAS Daily日本語」にも複数の動画を載せている。

■100人企業の経営が次のチャレンジ

多民族・多宗教の調和を魅力に感じ、今年4月にシンガポールに移住した。5月にはNAS Dailyという会社を設立。現在のメンバーは6人で、ビデオブロガー仲間と管理部門のスタッフがいる。1分動画1,000日チャレンジの次は、この会社を100人規模の企業に育てることに挑戦する。まずはノーサヤさんが気になるトピックを扱うメディア企業にする考えだ。

フォロワーの数は少なくても、面白い動画を作っている有望なコンテンツメーカーを呼び込んで、新しいコンテンツを作っていきたいという。

現在、IT人材の採用活動を行っている真っ最中。まずはシンガポール人の採用を進めるが、国籍を問わずメンバーを増やしていく方針だ。「もちろん日本でも機会があれば、企業とタイアップしたり、面白い日本人と協業していきたいよ!」と無邪気に笑う。

以前、日本を訪れた時は、第二次世界大戦で原子爆弾を落とされた広島と長崎の再興ぶりと、米国を恨まない人々の姿勢、当たり前に店舗を構える米国チェーン店の姿を見て、強い衝撃を受けたという。

これからも世界中の興味深いことや、多くの人がまだ注目していないことについて発信していきたい――。そう語るノーサヤさんは、自分の仕事について「I make videos.(私は動画を作る)」とシンプルに説明する。インタビューは「Work with me!(一緒に何かしましょう!)」の言葉で締めくくられた。彼の旅と挑戦はこれからも続いていく。(シンガポール&ASEAN版編集=鈴木あかね)