中国-全国 経済
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上半期の消費、上海・北京・天津が上位

中国31省・自治区・直轄市の上半期（１～６月）における住民１人当たりの消費支出額統計が出そろった。上位３位は上海市、北京市、天津市と東部の直轄市が占めた。中国新聞社電が７日伝えた。

国家統計局のデータによると、上半期の省区市別の住民１人当たりの消費支出額は上海が２万1,321元（約34万6,200円）で最も多かった。２万元を超過したのは同市のみ。これに北京（１万9,670元）、天津（１万4,708元）が続いた。上海は１人当たり可処分所得も３万2,612元と全国首位だった。

上半期の全国平均の消費支出は前年同期比6.7％増の9,609元だった。全国平均を超過したのは上海や北京、天津のほか浙江省、広東省、江蘇省、福建省、遼寧省など10省区市。また消費支出が１万元を超えたのは８省市あった。

消費支出は住民の日常生活上での消費を指し、食品・酒・たばこ、衣類、住居、生活用品およびサービス、交通・通信、教育・文化・娯楽、保健医療、その他用品およびサービスの８分野に分類されている。

上半期の全国平均で見ると、８分野の中で最も支出が多かったのは食品・酒・たばこで2,814元（全体の29.3％）。これに住居の2,157元（同22.4％）、交通・通信の1,286元（同13.4％）が続いた。


関連国・地域： 中国-全国
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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