オーストラリア・オセアニア ニュース

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オーストラリア経済

川重、来年１Ｑに水素輸送実験

ＶＩＣ州は水素ハブに（10/23）

川崎重工業は、2021年第１四半期（１～３月）にオーストラリアからの水素輸送の実証実験を開始する計画だ。ビクトリア（ＶＩＣ）州で褐炭から水素を取り出し、専用タンカーで日本へ輸出する事業は、川崎重工業が主導…
オーストラリア社会

テイクオフ：休暇で訪れたポートステ…（10/23）

休暇で訪れたポートスティーブンスで、初めて釣りに挑戦した。埠頭（ふとう）周辺に大きな魚がたくさん泳い…

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オーストラリア経済

アデレードの日豪経済委会合、来年10月に延期（10/23）

日本とオーストラリアの二国間経済委員会である日豪経済委員会と、オーストラリア側の事務局である豪日経済…

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オーストラリア運輸

豪州の航空減便、１カ月100億＄経済損失（10/23）

オーストラリアは、新型コロナウイルスの感染拡大による国境・州境規制で国際・国内線の運休・減便が続くこ…

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オーストラリア運輸

貨物輸送が大幅遅延、海運労組スト終了も（10/23）

オーストラリアの建設・林野・鉱山・エネルギー労組（ＣＦＭＥＵ）傘下の海運労組（ＭＵＡ）による各港での…

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オーストラリア商業

豪クリスマス商戦、オンラインが40億＄規模（10/23）

オーストラリアの今年のクリスマス商戦は、オンライン支出が40億豪ドル（約2,978億円）と過去最大規模になる…

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オーストラリア商業

ファンタスティック、豪トイザラス買収か（10/23）

オーストラリアの玩具卸売販売のファンタスティックは、玩具販売トイザラス・オーストラリアとベビー用品販…

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オーストラリア建設

西シドニー開発、鉄道線沿い住宅28軒収用（10/23）

オーストラリア・ニューサウスウェールズ（ＮＳＷ）州で、2026年に開港予定の西シドニー空港建設の一環で、…

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オーストラリア建設

市内の賃貸住宅空室率上昇、郊外へ移住傾向（10/23）

オーストラリア主要都市では、市内を離れる住民の増加でインナーシティー地区の賃貸住宅の空室率が上昇して…

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オーストラリア社会

ＶＩＣでまた集団感染か、早期規制緩和に影（10/23）

新型コロナウイルスの感染第２波に収束の兆しが見えているオーストラリア・ビクトリア（ＶＩＣ）州では、メ…

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オーストラリア公益

南部２州で電力需要減、太陽光発電の増加で（10/23）

オーストラリアのビクトリア（ＶＩＣ）州と南オーストラリア（ＳＡ）州で、第３四半期（７～９月）に電力需…

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オーストラリアＩＴ

ＮＢＮが大幅値引き、高速プランの契約増へ（10/23）

全国ブロードバンド網（ＮＢＮ）を運営するオーストラリア政府系企業のＮＢＮが、再販事業者向けの高速イン…

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オーストラリア社会

〔オセアニアン事件簿〕ロシア工作員、豪でＣＩＡ職員を電波攻撃か（10/23）

米中央情報局（ＣＩＡ）の職員２人が、昨年の春にオーストラリアを訪問中に、ロシアのスパイからマイクロ…

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オーストラリア金融

豪金融取引局が報告システム刷新、監視強化（10/23）

オーストラリア金融取引情報センター（ＡＵＳＴＲＡＣ）が、金融機関が取引記録やコンプライアンス報告書な…

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オーストラリア資源

給油アムポル74％減益、製油所8200万＄赤字で（10/23）

オーストラリアの給油大手アムポル（Ampol、旧カルテックス・オーストラリア）は、今年９月まで９カ月間の税…

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オーストラリア資源

仏企、豪イクシスから炭素中立ＬＮＧを出荷（10/23）

フランスのエネルギー大手トタルは、国際石油開発帝石（ＩＮＰＥＸ）がオペレーターを務めるオーストラリア…

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オーストラリア農水

〔オセアニア林業ウォッチ〕ＷＡ住宅建設支援を延長、林業界は追加要請（10/23）

西オーストラリア（ＷＡ）州政府はこれまでに、新築の住宅建設に２万豪ドル（約148万円）の補助金を提供…

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オーストラリア経済

本日のオーストラリア１行情報（22日付）（10/23）

◆日本の豪産石炭輸入、１～９月は７年ぶり低水準 ◆デクサス、豪企業の職場復帰加速を予想 ◆建設Wat…

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ニュージーランド観光

ＮＺ、観光業で熟練労働者不足（10/23）

ニュージーランド（ＮＺ）の観光業界は、国内経済が再開し事業が回復しつつあるものの、労働者不足に直面し…

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ニュージーランドＩＴ

ＮＺテック業界、輸出収益３倍と急成長（10/23）

ニュージーランド（ＮＺ）のテクノロジー業界では、2018年～19年の収益が３倍と成長が加速していることが、…

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ニュージーランド経済

本日のニュージーランド１行情報（22日付）（10/23）

◆オークランド空港、回復は３年後か ◆金融機関、今年度の乳価予測を引上げ ◆アーダン新政権、雇用政…

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オーストラリア社会

豪州・ＮＺの新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

■オーストラリア オーストラリア連邦政府が22日に発表した新型コロナウイルス感染症の累計感染者数は２万…

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オーストラリア社会

【有為転変】第152回 アーダン首相人気の背後で（10/23）

内外で大人気のアーダン首相だが国内には難題が山積（共同）
先週末に行われたニュージーランド（ＮＺ）議会（一院制、定数120）の総選挙では、アーダン首相率いる労働党…

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オーストラリアＩＴ

【ＩｏＴとデータエコノミー講座】第15回「Direct-to-Consumerについて」（10/23）

ＥＣ後進国と言われているオセアニアでも、新型コロナウイルスの後押しによりいよいよＥコマースが動き始め…

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オーストラリアサービス

【会員情報ＮＯＷ！】ＪＴＢ、おせちの日本宅配が豪州から申込可能に（10/23）

ＪＴＢは、日本全国へのおせちの宅配サービスで、オーストラリアからも申し込みを受け付けている。今年は年…

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オーストラリア農水

【オセアニア農業関連情報】（10月19～23日）（10/23）

■【トップ記事】中国、今度は豪産綿花を輸入規制　豪農業界、「次の標的」に戦々恐々 コットン・オースト…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）（10/23）

本文なし

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ベトナム運輸

バンブー航空、台北路線を再開（10/23）

ベトナムの不動産開発大手ＦＬＣグループが出資するバンブー航空が20日、ハノイ市―台北便の定期運航を再開…

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日本資源

豪から水素輸入、政府が安価提供へ実証試験（10/23）

液化水素タンクを搭載する川崎重工業の運搬船「すいそ　ふろんてぃあ」＝３月、兵庫県播磨町（同社提供・共同）
【共同】政府が燃焼時に二酸化炭素（ＣＯ２）を排出しない次世代エネルギー、水素を来年１～３月にもオース…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月22日時点）（10/23）

本文なし

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