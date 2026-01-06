26年成長率は4.3％の見通し、若干の鈍化

マレーシア26年成長率は4.3％の見通し、若干の鈍化PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア金融一般マクロ経済貿易ＧＤＰ24年のＲ＆Ｄ投資、ＧＤＰ比５％を初突破韓国経済統計NEW25年３Ｑの家計債務横ばい、ＧＤＰ比86.8％タイ経済マクロ経済統計金融一般NEW25年３Ｑの対外債務残高、ＧＤＰ比34.9％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％ベトナム経済マクロ経済NEW26年ＧＤＰ成長率は９％＝ＫＩＳＶ予測ベトナム経済マクロ経済NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEWマレーシアの最新ニュースプロトン25年販売15.8万台、８年ぶり最高記録マレーシア車両貿易統計自動車ＲＭ１＝38.7円、＄１＝ＲＭ4.04（26日）マレーシア金融金融一般証券空港運営ＭＡＨＢ、トルコの傘下空港を拡張マレーシア運輸建設・プラント空運各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ