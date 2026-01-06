車・二輪の25年リコール、14年以降で最少

中国車・二輪の25年リコール、14年以降で最少車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本欧州自動車二輪車車部品統計政策・法律・規制自動車統計北汽新能源の25年販売、８割増の20.9万台中国北京車両統計自動車NEW鴻蒙智行の25年新車販売、３割増も目標未達中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW車・二輪の25年リコール、14年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW長安汽車の25年販売8.5％増、目標は未達中国重慶車両統計自動車NEWＣＡＴＬの電池交換施設、25年設置目標達成中国福建車両統計自動車建設・プラント陸運車部品NEW上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュース長安汽車が増資で60億元調達、開発費用に中国重慶車両自動車ＩＴ一般設備投資証券車部品NEW中国25年の成長目標達成へ、「５％前後」と習氏中国経済マクロ経済政策・法律・規制株式市場が活況、株価指数１年で５割上昇も中国金融統計金融一般証券政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ