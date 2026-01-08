テスラ上海工場、25年出荷85万台＝世界半数

中国上海テスラ上海工場、25年出荷85万台＝世界半数車両国・地域中国上海業種車両関連タグ中国米国自動車小売り統計自動車統計千里科技の25年販売10万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車一汽集団の25年販売は330万台、目標未達中国吉林車両統計自動車賽力斯の25年販売は52万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車テスラ上海工場、25年出荷85万台＝世界半数中国上海車両統計自動車小売りＢＹＤの王朝ブランド、25年販売は10％減中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般設備投資優必選の主力ヒト型ロボ、累計１千台生産中国深セン製造統計電子・コンピューターその他製造機械中国の最新ニュース北京通州区、大型屋内テーマパーク整備加速中国北京観光自動車建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制NEW産廃再利用を拡大へ、30年に年45億トン中国経済自動車電子・コンピューター鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業建設・プラント環境政策・法律・規制奇瑞集団、26年販売は14％増の320万台へ中国安徽車両統計自動車ＩＴ一般NEW各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ