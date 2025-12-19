中国製品の対豪輸出が急増、トランプ関税で

オーストラリア中国製品の対豪輸出が急増、トランプ関税で経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグ中国オーストラリア米国統計貿易政策・法律・規制自動車統計上海の１～11月経済統計、鉱工業5.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEWＢＹＤ、1500万台目のＮＥＶラインオフ中国深セン車両統計自動車NEW福建福州の路線バス、ＮＥＶ比率99％に中国福建運輸統計自動車陸運NEW世界の車載半導体市場、29年に969億ドルも台湾ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW消費者の66％、輸入車の認識が肯定的に変化韓国車両統計自動車NEW新車販売台数、11月は8.7％減 下半期失速、プラス成長に赤信号フィリピン車両統計自動車NEW貿易統計上海の１～11月経済統計、鉱工業5.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW中国製品の対豪輸出が急増、トランプ関税でオーストラリア経済貿易統計政策・法律・規制NEW繊維・アパレル製品輸出額、11月は９％増インド繊維貿易統計繊維NEW来年の国内車販売２％増へ 業界団体予測、輸出は好調維持中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品企業の３割が増員、来年１Ｑ＝マンパワー香港経済マクロ経済統計雇用・労務25年のゴム輸出額、３％増を予測ベトナム製造マクロ経済貿易統計ゴム・皮革オーストラリアの最新ニュースＮＺ半期経済財政見通し、黒字化に遅れニュージーランド経済マクロ経済決算政策・法律・規制財政豪連邦裁、「労組代表は全労働者の代表」オーストラリア経済鉱業雇用・労務政策・法律・規制NEWオースグリッド、30億＄メーター事業放出へオーストラリア公益電力・ガス・水道環境NEW各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ