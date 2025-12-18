福建福州の路線バス、ＮＥＶ比率99％に

中国福建福建福州の路線バス、ＮＥＶ比率99％に運輸NEW国・地域中国福建業種運輸関連タグ中国自動車陸運統計自動車統計上海の１～11月経済統計、鉱工業5.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEWＢＹＤ、1500万台目のＮＥＶラインオフ中国深セン車両統計自動車NEW福建福州の路線バス、ＮＥＶ比率99％に中国福建運輸統計自動車陸運NEW世界の車載半導体市場、29年に969億ドルも台湾ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW消費者の66％、輸入車の認識が肯定的に変化韓国車両統計自動車NEW新車販売台数、11月は8.7％減 下半期失速、プラス成長に赤信号フィリピン車両統計自動車NEW中国の最新ニュースモメンタとグラブ、東南アで自動運転推進中国北京運輸自動車ＩＴ一般陸運NEW天然ガス生産、30年に３千億立方メートルへ中国資源ＩＴ一般石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEW貴州のデジタル産業、2800億元規模に中国貴州ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ