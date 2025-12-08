11月物価3.58％上昇、台風後の豪雨が影響

ベトナム11月物価3.58％上昇、台風後の豪雨が影響経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＣＰＩ11月ＣＰＩは1.23％上昇、２カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計食品・飲料NEW11月物価3.58％上昇、台風後の豪雨が影響ベトナム経済マクロ経済統計NEW中銀利下げ、5.25％に ３会合ぶり、0.25ポイント引き下げインド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW11月のＣＰＩ、８カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第35回＞豪インフレ加速オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース新規企業設立、11月は35％増の1.5万社ベトナム経済マクロ経済統計NEWＴＨＡＣＯ、株式配当で10兆ドン増資へベトナム車両自動車証券ＰＶオイル、航空燃料分野の子会社設立ベトナム資源石油・石炭・ガス空運NEW各国・地域のトップ記事香港自粛ムードで宴会・行事中止PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般教育イベント事件災害小売り外食・飲食NEW中国幅広い業界で広がる人材不足経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療設備投資その他サービス空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾有事に備え、日系企業の44％PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ