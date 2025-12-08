【マーケット】株式 2025/12/08

アジア【マーケット】株式 2025/12/08経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/08アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/08（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/05アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/05（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/04アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/04（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースＧＤＰ下方修正2.3％減、トランプ関税影響日本経済マクロ経済設備投資NEWＥＶ重量課税案浮上、ガソリン車と公平性確保日本車両自動車政策・法律・規制財政NEW日本ＯＤＡで給食センター、キーウ近郊の幼稚園欧州経済食品・飲料建設・プラント教育財政外交外食・飲食各国・地域のトップ記事中国11月の輸出がプラス回復PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港最大政党の得票数が大幅減PICK UP政治社会一般事件政治一般選挙災害NEW台湾パソコン最大30％値上げ予想PICK UPＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ