汚職問題、沈静化の兆し見えず

フィリピン汚職問題、沈静化の兆し見えず２カ月半で３閣僚辞任、経済に影PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済政策・法律・規制インフラ政治一般社会一般事件災害ＧＤＰ生産者向けサービス、経済成長エンジンに中国サービスマクロ経済ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制NEW防衛費引き上げ「賛成」５割 民間調査、野党も一定数支持台湾政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事NEW９月の対外債務、17カ月ぶりに前年割れインドネシア経済マクロ経済統計財政NEW汚職問題、沈静化の兆し見えず ２カ月半で３閣僚辞任、経済に影フィリピン経済マクロ経済インフラ社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW富裕層に人気の都市ランク、香港は４位香港社会統計社会一般７～９月のＧＤＰ成長率、1.2％に減速タイ経済マクロ経済統計フィリピンの最新ニュース車両登録台数、24年はＥＶが５倍に増加フィリピン車両統計自動車ペトロエナジー、ビサヤで蓄電施設開発へフィリピン公益インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW娯楽ディジプラス、香港上場企業を買収フィリピン媒体観光娯楽NEW各国・地域のトップ記事中国中国化粧品の海外開拓進むPICK UP化学貿易統計化学一般政策・法律・規制小売りNEW香港文化施設の商用利用が可能にPICK UP経済マクロ経済メディアイベント文化・宗教政策・法律・規制財政NEW台湾防衛費引き上げ「賛成」５割PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ