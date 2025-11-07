オーストラリア【有為転変】第222回 日本の先を突き進む韓国の防衛産業（上）社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグオーストラリア日本政治一般外交軍事社会一般関連トピックス・特集・連載有為転変 世界の大地から有為転変 世界の大地から【有為転変】第222回 日本の先を突き進む韓国の防衛産業（上）オーストラリア社会社会一般政治一般軍事外交NEW【有為転変】第221回 国家のトップを選ぶということオーストラリア社会社会一般政治一般外交【有為転変】第220回 日本に待ち受けるリスクとは（下）オーストラリア政治政治一般軍事外交【有為転変】第219回 日本に待ち受けるリスクとは（上）オーストラリア政治政治一般軍事外交【有為転変】第218回 ディストピア国家に突き進む？オーストラリア社会社会一般【有為転変】第217回 労働党政権のジレンマ（下）オーストラリア社会社会一般政治一般外交オーストラリアの最新ニュース〔泡沫夢幻〕マイクロソフト、豪ＮＺの365利用者に返金措置オーストラリア社会ＩＴ一般社会一般事件政策・法律・規制NEWＥＶに車両接近通報装置、11月から施行オーストラリア車両自動車社会一般政策・法律・規制来月から公道走行で燃費検証、順守が課題にオーストラリア車両自動車環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国三菱電、中国ＦＡ市場で攻勢PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造精密機器機械設備投資NEW香港キャセイ航空、株式買い戻しPICK UP運輸証券空運NEW台湾「ＡＩバブル」を市場が注視PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ