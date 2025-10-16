９月鉱工業生産1.02％上昇、３カ月ぶり伸び

タイ９月鉱工業生産1.02％上昇、３カ月ぶり伸び経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイその他製造マクロ経済統計貿易自動車統計【中国自動車ランキング】９月中国車両統計自動車NEWグリーン水素市場、30年に１兆元規模へ中国化学マクロ経済統計自動車化学一般電力・ガス・水道環境NEW青島のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW重慶市の重点事業、１～９月は3566億元投資中国重慶経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW【タイ経済統計】2025年９月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務NEW９月鉱工業生産1.02％上昇、３カ月ぶり伸びタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造NEW貿易統計青島のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW黒竜江のＧＤＰ、１～９月は4.8％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW１～９月の物流総額5.4％増、消費財伸び中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運NEW【タイ経済統計】2025年９月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務NEW９月の国境貿易５％減、２カ月連続前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計NEW９月鉱工業生産1.02％上昇、３カ月ぶり伸びタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造NEWタイの最新ニュース上場商銀の預金残高、金利低下で伸び率縮小タイ金融金融一般NEWＬＧ電子、縦型洗濯機を230万台輸出へタイ電機貿易電機その他製造デンソー、市況に強い危機感 マルチパスウェイで転換期に備えタイ車両マクロ経済自動車ＩＴ一般環境車部品NEW各国・地域のトップ記事中国自動運転Ｌ４が全面普及へPICK UP車両自動車ＩＴ一般政策・法律・規制車部品NEW香港利下げ、住宅市場に追い風PICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW台湾対中半導体規制の緩和議論かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ