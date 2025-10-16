９月の国境貿易５％減、２カ月連続前年割れ

タイ９月の国境貿易５％減、２カ月連続前年割れ経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールマクロ経済統計貿易貿易統計青島のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW黒竜江のＧＤＰ、１～９月は4.8％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW１～９月の物流総額5.4％増、消費財伸び中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運NEW【タイ経済統計】2025年９月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務NEW９月の国境貿易５％減、２カ月連続前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計NEW９月鉱工業生産1.02％上昇、３カ月ぶり伸びタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造NEWタイの最新ニュース首都圏鉄道２路線で１日乗車券、12月発売タイ運輸陸運政策・法律・規制NEWロシア系ＩＴ広告、ＣＩＳ観光客増で商機大タイ媒体観光メディアNEW音響ＴＯＡ、地震避難に注力 放送で「音による行動変容」拡大タイ電機電機その他製造災害各国・地域のトップ記事中国自動運転Ｌ４が全面普及へPICK UP車両自動車ＩＴ一般政策・法律・規制車部品NEW香港利下げ、住宅市場に追い風PICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW台湾対中半導体規制の緩和議論かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ