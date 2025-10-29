タイ【89％プロジェクト】通勤で利用、走る習慣変える元自動車技術者が挑む電動自転車独自PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ二輪車電機その他製造環境ベンチャー関連トピックス・特集・連載89％プロジェクト89％プロジェクト【89％プロジェクト】通勤で利用、走る習慣変える 元自動車技術者が挑む電動自転車タイ車両ベンチャー二輪車電機その他製造環境NEW【89％プロジェクト】微生物の力、気候変動に対峙 エンジニア出身農家が肥料改革タイ農水ベンチャー食品・飲料バイオ農林・水産社会一般環境災害タイの最新ニュースＰＴＴ傘下のバッテリー交換会社、来年解散タイ車両二輪車石油・石炭・ガスその他サービス環境NEWＢＹＤの現地生産車、バンコク―北京間走破タイ車両自動車イベントNEWプーケット高速道、設計見直しと無料化検討タイ運輸インフラ陸運NEW各国・地域のトップ記事中国25年１～９月期の増益率拡大PICK UP経済マクロ経済統計決算自動車その他製造設備投資政策・法律・規制車部品NEW香港宮城県産工芸品のフェア開催独自PICK UP経済マクロ経済貿易その他製造イベント文化・宗教小売りNEW台湾サーバー輸出、再び猛発進PICK UPＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ