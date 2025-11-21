【日本の税務】国内勤務期間のない中国子会社の社員がストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合の課税関係

日本【日本の税務】国内勤務期間のない中国子会社の社員がストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合の課税関係経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ中国香港マカオ台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本マクロ経済財政雇用・労務関連トピックス・特集・連載知ってて安心、駐在員のための日本の税務・社会保険知ってて安心、駐在員のための日本の税務・社会保険【日本の税務】国内勤務期間のない中国子会社の社員がストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合の課税関係日本経済マクロ経済雇用・労務財政NEW【日本の税務】労災保険の特別加入（海外派遣）について日本経済マクロ経済雇用・労務財政【日本の税務】海外出国する場合の住民税日本経済マクロ経済雇用・労務財政【日本の税務】令和７年11月30日以前に海外勤務のため国外転出する場合の基礎控除等の取扱い日本経済マクロ経済雇用・労務財政【日本の税務】健康診断の受診について日本経済マクロ経済雇用・労務財政【日本の税務】帰国した年の年末調整と確定申告日本経済マクロ経済雇用・労務財政日本の最新ニュース兵士がインフラ警備、線路爆破受け＝ポーランド欧州社会インフラ陸運社会一般事件軍事【マーケット】株式 2025/11/24アジア経済マクロ経済NEWエヌビディア純利益65％増、ＡＩ競争で堅調米国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター車部品各国・地域のトップ記事中国華為の車載システム採用拡大独自PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW香港新田科技城の開発計画発表PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾ＴＳＭＣ効果の持続目指すPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資不動産空運観光教育イベント雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ