【アジア自動車データ集】25年９月

アジア【アジア自動車データ集】25年９月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計上海外高橋港の車輸出、１～９月は過去最高中国上海車両貿易統計自動車海運NEW乗用車在庫台数、９月末は５カ月ぶり増加中国車両統計自動車NEW長城汽車の３Ｑは31％減益、コスト増で中国河北車両統計決算自動車NEW雲南省のＧＤＰ、１～９月は4.3％成長中国雲南経済マクロ経済統計NEW広西のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW工業企業利益の改善継続 １～９月、製造業が押し上げ中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】25年９月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】25年８月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年７月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年６月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年５月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年４月アジア車両統計自動車日本の最新ニュース26年コメ減産、増産封印で価格介入も否定日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制スルメイカ漁停止命令へ、取れ過ぎで初日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制貨物輸送制限を解除、アゼルがアルメニア向け欧州運輸陸運政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港チクングニア熱、域内で感染安全情報PICK UP社会保健医療社会一般NEW台湾小売業、９月の売上高２％減PICK UP商業マクロ経済統計自動車二輪車卸売り小売り外食・飲食NEW韓国ホンダコリアが顧客イベントPICK UP車両自動車二輪車イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ