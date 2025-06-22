【アジア自動車データ集】25年５月

アジア【アジア自動車データ集】25年５月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計大連の１～５月経済統計、鉱工業は12.0％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW１～５月の工業企業利益、３期ぶりマイナス中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造紙・パルプ機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWユニコーン価値、TikTokは４年ぶり首位滑落中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般NEW三陽の二輪車販売、３年内に100万台へ台湾車両統計決算自動車二輪車NEW５月の景気指数「安定」、前月から下落台湾経済マクロ経済統計NEW【タイ経済統計】2025年５月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】25年５月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】25年４月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年３月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年２月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年１月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】24年12月アジア車両統計自動車日本の最新ニュース〔アジア人事〕フォーラムエンジニアリングほか日本経済マクロ経済機械電力・ガス・水道卸売りその他サービス【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第14回 カンボジア（３）フナン・テチョ運河、越は水量減少に懸念ASEAN経済インフラ海運環境ウナギ、稚魚やかば焼きは７割海外日本農水貿易農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港空母「山東」を市民に公開PICK UP社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制軍事更新ミャンマー総司令官、ユーラシア経済同盟の会議に出席PICK UP経済マクロ経済政治一般外交NEW中国小米が新型ＥＶ、予約29万台PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ