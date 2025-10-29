インド【勃興 半導体】ＳＣＲＥＥＮ、洗浄装置拡販へ「産業、他国より早く立ち上がる」独自PICK UPＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド日本電機精密機器機械倉庫陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載勃興 半導体産業勃興 半導体産業【勃興 半導体】ＳＣＲＥＥＮ、洗浄装置拡販へ 「産業、他国より早く立ち上がる」インドＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW【勃興 半導体】田中貴金属、印工場「見極め」 ワイヤ製造、26～30年に新設判断インドＩＴ貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品【勃興 半導体】レゾナック、３月に販売拠点 高純度ガスや樹脂封止材、販拡へインドＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般精密機器機械政策・法律・規制【勃興 半導体】長瀬産業、販売拠点を新設へ 26年中に、西部グジャラート州でインドＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般精密機器機械【勃興 半導体】ＮＸ、27年までに３倉庫新設 西部２・北東部１カ所、工場付近インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資倉庫陸運海運空運雇用・労務【勃興 半導体】日系企業、商機獲得へ加速 北西南部の各州も投資誘致に注力インドＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械政策・法律・規制インドの最新ニューステイクオフ：インドの通勤・帰宅ラッ…インド社会自動車二輪車社会一般政策・法律・規制証取委、べダンタ傘下企業のＩＰＯを保留インド公益その他製造電力・ガス・水道証券NEW電子部品製造スキーム、新たに７件承認インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国ゲーム市場が上向き傾向PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス娯楽メディア社会一般NEW台湾トランプ氏への信頼薄れるPICK UP政治統計社会一般政治一般軍事NEW韓国７～９月期ＧＤＰは1.2％増PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ