【勃興 半導体】ＮＸ、27年までに３倉庫新設 西部２・北東部１カ所、工場付近
【勃興 半導体】日系企業、商機獲得へ加速 北西南部の各州も投資誘致に注力
【勃興 半導体】住友化学、洗浄液工場を検討 西部有力、最速で28年稼働目指す
【勃興 半導体】首相「世界はインドを信頼」 セミコン開幕、10工場新設を強調
【勃興 半導体】セミコン開幕へ、350社参加 欧米やアジア33カ国、４日まで
【勃興 半導体】東エレク「どんどん開拓」 堂執行役員、前・後の両工程で