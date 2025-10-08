８月失業率、3.9％に改善

フィリピン８月失業率、3.9％に改善経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務失業率８月失業率、3.9％に改善フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW労働者の平均月収、７～９月は12万ドン増ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務３Ｑ失業率、若年層は過去９年で最悪ベトナム経済マクロ経済統計政府支援の有給インターン、６千人が応募インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制豪金利、3.6％で据え置き インフレ圧力予想より継続かオーストラリア金融マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制実質所得の増加率、20代が１％台で最低韓国経済マクロ経済統計雇用・労務外食・飲食フィリピンの最新ニュース【月次リポート】フィリピン（９月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ陸運社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制日系ピザ店、マカティ市に出店フィリピンサービス食品・飲料外食・飲食NEW消費者物価、９月1.7％上昇 ２カ月連続で加速、台風が影響フィリピン経済マクロ経済統計農林・水産災害各国・地域のトップ記事香港市建局が再開発補償見直しへPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾ＥＭＳ大手、米でそろい踏みPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWタイ鶏肉サハファーム輸出拡大へPICK UP食品貿易食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ