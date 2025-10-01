25年経済成長率、3.7％に下方修正＝ア開銀

ラオス25年経済成長率、3.7％に下方修正＝ア開銀経済国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済統計ＧＤＰその他のニュース（１日付）台湾経済マクロ経済家計債務が微減、対ＧＤＰ86.8％タイ経済マクロ経済金融一般刺激策が成長率0.2％押し上げ＝中銀総裁補タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政25年成長率6.7％に上方修正、ＡＤＢベトナム経済マクロ経済金融一般公的債務のＧＤＰ比、５年ぶりの高水準へカンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政25年経済成長率、3.7％に下方修正＝ア開銀ラオス経済マクロ経済統計貿易統計８月の香港ドル預金２％減、元建ては増加香港金融統計金融一般無給休暇、相互関税影響が９割の7755人台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制９月の輸出12.7％増 半導体・車けん引、過去最高更新韓国経済マクロ経済貿易統計４～８月のコメ輸出、中国向けが最多ミャンマー農水貿易統計農林・水産25年経済成長率、3.7％に下方修正＝ア開銀ラオス経済マクロ経済統計８月の貿易黒字50億ドル超 前年から倍増、輸出鈍化も輸入減インドネシア経済マクロ経済貿易統計ラオスの最新ニュースＡＤＢ、一次医療強化に4100万ドル融資ラオス金融保健医療金融一般環境政策・法律・規制災害仏系銀行、商議所に6000万キープ寄贈ラオス金融金融一般政策・法律・規制８月のインフレ率は５％、0.3ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事台湾「安定した中台関係」を要望PICK UP経済マクロ経済貿易教育政策・法律・規制韓国９月の輸出12.7％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計タイアラヤの工業団地、企業が続々建設設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事一覧へ