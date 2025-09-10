企業７割が米国事業見直し、従業員拘束受け

韓国企業７割が米国事業見直し、従業員拘束受けPICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国米国マクロ経済統計政策・法律・規制自動車統計東風汽車の８月販売29％増、２カ月連続増加中国湖北車両統計自動車江淮汽車の８月販売、11カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車中国企業の海外ＦＤＩが好調 24年は世界３位、アジア投資活発中国経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制企業７割が米国事業見直し、従業員拘束受け韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ４％減、３カ月連続でマイナスASEAN車両統計自動車企業の採用意欲、全体プラスも低下傾向シンガポール経済マクロ経済貿易統計雇用・労務韓国の最新ニュースＬＳ電線、国際基準の耐火ケーブルを商用化韓国製造その他製造電力・ガス・水道ＬＧ電子、欧州の家電売上げ５年内に２倍へ韓国電機電機李大統領の支持率56.0％、３週連続上昇韓国政治統計政治一般各国・地域のトップ記事中国中国企業の海外ＦＤＩが好調PICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制香港低空経済は6.6兆円規模にPICK UP経済マクロ経済その他サービス空運教育政策・法律・規制台湾輸出額、８月も大幅増続くPICK UP経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ