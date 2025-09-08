４～８月のコメ輸出量、103万トン超え

ミャンマー４～８月のコメ輸出量、103万トン超え農水国・地域ミャンマー業種農水関連タグミャンマー農林・水産統計貿易貿易統計１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元中国サービス貿易統計その他サービス観光８月の掘削機販売13％増、内外需の好調継続中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント８月輸出、衣類・履物が減 対米駆け込み反動、総額は15％増ベトナム経済貿易統計４～８月のコメ輸出量、103万トン超えミャンマー農水貿易統計農林・水産上汽通用五菱の新車販売、８月は横ばい中国広西車両貿易統計自動車今年の輸出見通しを上方修正、貿易発展局香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマーの最新ニュース８月の製造業ＰＭＩ、50.4で今年初の楽観圏ミャンマー経済マクロ経済統計その他製造雇用・労務政策・法律・規制市民団体、台湾政府に強制送還の停止を要請ミャンマー政治社会一般政治一般軍事欧州商議所、加盟企業に責任ある事業求めるミャンマー繊維繊維雇用・労務各国・地域のトップ記事香港ライドシェア条例案を提出PICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制中国中国社がサッカー強豪に照準PICK UP経済マクロ経済自動車電機社会一般スポーツ台湾政府、住宅ローン規制を緩和PICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ