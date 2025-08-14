NNA ASIA

サービス案内
    インド

    ７月ＣＰＩ上昇率は1.55％、９カ月連続減速

    経済
    NEW
    国・地域
    インド
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    インドの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー