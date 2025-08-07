NNA ASIA

サービス案内
    ニュージーランド

    ＮＺ２Ｑ失業率、5.2％に悪化

    ５年ぶり高水準
    経済
    NEW
    関連タグ

    失業率

    オーストラリアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー