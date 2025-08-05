日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月04日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月31日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年 07月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース新車販売3.6％減、７カ月ぶり減少＝日産不振日本車両自動車NEW米アップル純利益９％増 、中国も改善米国ＩＴ電子・コンピューター〔アジア人事〕マクセルほか日本経済マクロ経済自動車電機精密機器NEW各国・地域のトップ記事マレーシア未来志向の発展的５カ年計画PICK UP経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW中国新卒者が就職先に地方志向PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW香港チョンキン・マンションの今独自PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラント観光社会一般文化・宗教外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ