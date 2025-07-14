NNA ASIA

サービス案内
    フィリピン

    港湾庁、１～６月収入は13％増の146億ペソ

    運輸
    NEW
    国・地域
    フィリピン
    業種
    運輸
    関連タグ

    貿易統計

    フィリピンの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー