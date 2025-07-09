日本【マーケット情報】商品市況（2025年07月08日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年07月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【アジア・豪州経済統計】2025年７月アジア経済マクロ経済【マーケット情報】商品市況（2025年07月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般テスラ世界販売13％減、ＢＹＤと年間で逆転も米国車両自動車各国・地域のトップ記事中国安全と最新技術求め日本へ独自PICK UP医薬保健医療その他サービス観光社会一般NEW香港日本発の老舗中華が９月閉店PICK UPサービス不動産雇用・労務外食・飲食NEW台湾６月輸出額も単月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ