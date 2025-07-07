労働者の平均月収、４～６月は11％増

ベトナム労働者の平均月収、４～６月は11％増経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計雇用・労務失業率労働者の平均月収、４～６月は11％増ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務NEW２Ｑ失業率2.24％、前期からわずかに悪化ベトナム経済マクロ経済雇用・労務【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第25回＞米6月雇用統計に注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【月次リポート】全国（６月）中国経済マクロ経済【月次リポート】タイ（６月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般金融一般娯楽社会一般環境政治一般政策・法律・規制【月次リポート】マレーシア（６月）マレーシア経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース25年６月の主要鉱工業製品の生産量（表）ベトナム経済マクロ経済統計その他製造銀行の与信枠、早期撤廃を＝チン首相ベトナム金融金融一般NEW北部鉄道ラオカイ線、ハー副首相が発破ベトナム運輸陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ