１～５月の履物輸出、37％増の8.4億米ドル

カンボジア１～５月の履物輸出、37％増の8.4億米ドル繊維NEW国・地域カンボジア業種繊維関連タグカンボジア繊維統計貿易貿易統計１～５月のサービス貿易、7.7％増の3.2兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW陝西の１～５月ＮＥＶ輸出台数、全国３位中国陝西車両貿易統計自動車NEW生産者物価、６月は４％下落タイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW消費者物価、６月0.25％下落 ３カ月連続マイナス、原油安でタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW１～５月の履物輸出、37％増の8.4億米ドルカンボジア繊維貿易統計繊維NEW［資料］インドネシア二輪車販売・輸出台数インドネシア車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWカンボジアの最新ニュース越との国境検問所、貿易拡大に貢献＝前首相カンボジア経済貿易政策・法律・規制財務管理システムの重要性強調、財経省次官カンボジア経済統計ＩＴ一般政策・法律・規制財政下半期の経済成長は低迷、投資顧問社が予測カンボジア経済マクロ経済貿易不動産観光各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ