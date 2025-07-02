生保業界、45億ルピーで啓発活動を展開

インド生保業界、45億ルピーで啓発活動を展開金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般保険メディア統計ＧＤＰ25年の小売売上高６％増へ、シンクタンク中国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEWデジタル経済ＧＤＰ、25年は6.2％増予測タイＩＴマクロ経済ＩＴ一般NEW農畜産業の振興、経済発展の要に＝総司令官ミャンマー経済マクロ経済農林・水産政治一般政策・法律・規制財政NEWジョ州経済、ＧＤＰの12％に貢献＝投資銀マレーシア経済マクロ経済設備投資NEW生保業界、45億ルピーで啓発活動を展開インド金融統計金融一般保険メディアNEW横琴協力区、「４新」産業発展へ計画発表中国広東経済マクロ経済貿易医薬品その他製造金融一般証券保険卸売り観光イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りインドの最新ニュースタタ英製鉄所、地元企業に設備改修を発注インド鉄鋼鉄鋼・金属機械進出日系企業、24年は35社増 1434社、拠点数は３年連続で増加インド経済マクロ経済統計NEW電池と鉱物で日印連携強化へ 脱中国の供給網づくりで意見交換インド化学マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般鉄鋼・金属精密機器鉱業電力・ガス・水道政治一般外交車部品各国・地域のトップ記事中国高まる「露酒」人気PICK UP食品統計食品・飲料社会一般小売りNEW香港本土車の乗り入れを11月開始PICK UP運輸自動車陸運観光政策・法律・規制小売りNEW台湾中国資本の買収に懸念浮上PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ