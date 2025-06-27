25年の小売売上高６％増へ、シンクタンク

中国25年の小売売上高６％増へ、シンクタンクPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国不動産建設・プラント小売りその他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資ＣＰＩ25年の小売売上高６％増へ、シンクタンク中国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW６月のＣＰＩ、食品中心に2.2％上昇韓国経済マクロ経済統計６月のインフレ率は7.2％、1.1ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第25回＞米6月雇用統計に注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【月次リポート】全国（６月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（６月）台湾経済マクロ経済ＧＤＰ25年の小売売上高６％増へ、シンクタンク中国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEWデジタル経済ＧＤＰ、25年は6.2％増予測タイＩＴマクロ経済ＩＴ一般NEW農畜産業の振興、経済発展の要に＝総司令官ミャンマー経済マクロ経済農林・水産政治一般政策・法律・規制財政NEWジョ州経済、ＧＤＰの12％に貢献＝投資銀マレーシア経済マクロ経済設備投資NEW生保業界、45億ルピーで啓発活動を展開インド金融統計金融一般保険メディアNEW横琴協力区、「４新」産業発展へ計画発表中国広東経済マクロ経済貿易医薬品その他製造金融一般証券保険卸売り観光イベント文化・宗教政策・法律・規制小売り中国の最新ニュース三井住友銀、外貨送金の手続き簡素化中国金融金融一般その他サービスNEW高性能医療機器の審査を迅速に、薬監局中国医薬マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品精密機器政策・法律・規制医療特化型ＡＩモデル、中国発が世界の７割中国医薬ＩＴ一般保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事中国高まる「露酒」人気PICK UP食品統計食品・飲料社会一般小売りNEW香港本土車の乗り入れを11月開始PICK UP運輸自動車陸運観光政策・法律・規制小売りNEW台湾中国資本の買収に懸念浮上PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ