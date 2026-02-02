【アジア自動車データ集】25年12月

アジア【アジア自動車データ集】25年12月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計安徽が25年の自動車生産首位 10年ぶり変動、統計変更などで中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWＥＶ零ホウの１月販売、約３割増の3.2万台中国浙江車両統計自動車NEW小米汽車の１月販売は3.9万台、前年比２倍中国北京車両統計自動車NEWマツダの中国販売、25年は８％減＝年末伸び中国車両貿易統計自動車NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW１月の製造業ＰＭＩが49.3、再び節目割れ中国経済マクロ経済統計NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】25年12月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】25年11月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年10月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年９月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年８月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】25年７月アジア車両統計自動車日本の最新ニュース米ＭＳ純利益60％増、メタは９％増米国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター米11月貿易赤字94.6％増、33年８カ月ぶり急拡大米国経済貿易NEW米ＦＲＢ金利据え置き、４会合ぶり米国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港25年ＧＤＰ成長率は3.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国安徽が25年の自動車生産首位PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾25年の経済成長率は8.63％経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ