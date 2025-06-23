中東情勢の影響、印は限定的

インド中東情勢の影響、印は限定的原油急騰なら明暗、価格転嫁次第経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド中東食品・飲料化学一般農林・水産紙・パルプその他製造空運石油・石炭・ガス卸売りマクロ経済統計貿易外交事件関連トピックス・特集・連載緊迫の中東情勢緊迫の中東情勢国防相、中東のタイ人避難計画を策定タイ政治政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中東からの観光客、大幅減の見込みタイ観光観光NEW原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交更新中東緊迫化、政府の避難手配100人超にインドネシア社会統計社会一般事件軍事NEW中東情勢緊迫、交渉再開促す 米国批判には慎重、原油高懸念もインドネシア政治マクロ経済貿易石油・石炭・ガス文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEWガソリン価格、段階的な引き上げで各社合意フィリピン資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW自動車統計青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW浙江の１～５月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇の１～５月経済統計、鉱工業は7.7％増中国江蘇経済マクロ経済統計NEW１～５月の車輸出、中南米が最大比率維持中国車両貿易統計自動車NEW「県域」の所得向上、沿海部大都市超えも中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW下半期輸出3.8％減予想、通期も下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計NEW貿易統計青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW浙江の１～５月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～５月経済統計、鉱工業は7.0％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW１～５月の車輸出、中南米が最大比率維持中国車両貿易統計自動車NEW下半期輸出3.8％減予想、通期も下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計NEW５月の対米鉄鋼輸出16％減 単価下落、関税懸念が現実に韓国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEWインドの最新ニュースゼンダイヤモンド、30年までに100店舗開設インド鉄鋼鉄鋼・金属宝石・宝飾品NEW印首相、８月来日を調整インド政治陸運政治一般外交民間上場企業の売上高、１～３月は7.1％増インド経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信その他製造倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ