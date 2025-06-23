ＡＢＳ装備義務化、二輪市場の85％に影響

インドＡＢＳ装備義務化、二輪市場の85％に影響車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車小売り統計自動車統計青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW浙江の１～５月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇の１～５月経済統計、鉱工業は7.7％増中国江蘇経済マクロ経済統計NEW１～５月の車輸出、中南米が最大比率維持中国車両貿易統計自動車NEW「県域」の所得向上、沿海部大都市超えも中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW下半期輸出3.8％減予想、通期も下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュース新紙幣に異論も、学生デモの絵柄採用バングラデシュ経済マクロ経済金融一般社会一般政治一般政策・法律・規制NEWアマゾン、自宅での健康診断サービスを開始インド医薬保健医療その他サービスNEWエアインディア、シンガポール線など運休インド運輸空運NEW各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ