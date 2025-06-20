イラン対決姿勢、ホルムズ海峡封鎖論も

中東イラン対決姿勢、ホルムズ海峡封鎖論も資源NEW国・地域中東業種資源関連タグ日本米国中東金融一般海運石油・石炭・ガス貿易軍事関連トピックス・特集・連載緊迫の中東情勢緊迫の中東情勢国防相、中東のタイ人避難計画を策定タイ政治政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中東からの観光客、大幅減の見込みタイ観光観光NEW原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交更新中東緊迫化、政府の避難手配100人超にインドネシア社会統計社会一般事件軍事NEW中東情勢緊迫、交渉再開促す 米国批判には慎重、原油高懸念もインドネシア政治マクロ経済貿易石油・石炭・ガス文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEWガソリン価格、段階的な引き上げで各社合意フィリピン資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEWラピダスが米国企業と協業、先端半導体の設計で日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造車部品NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ