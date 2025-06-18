ヘルスケア市場、日系に好機

インドヘルスケア市場、日系に好機医療機器とデジタル活用が急成長PICK UP医薬NEW国・地域インド業種医薬関連タグインド日本米国欧州電機食品・飲料保健医療精密機器電子・コンピューターマクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計越境ＥＣ輸出、24年に２兆元突破＝過去最高中国経済貿易統計ＩＴ一般政策・法律・規制小売りNEWＩＭＤ世界競争力ランク、香港が３位に上昇香港経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制NEW３～５月の失業率、２期連続で上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW輸出は下期に急激な減少も 国泰金見通し、成長率は維持台湾経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW５月輸入物価指数、5.0％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEWコメ輸出、25年42％減見通し ４年ぶり低水準、日本向け８％減タイ農水マクロ経済貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEWインドの最新ニュースメルセデス、ＥＶセダンの限定モデル発売インド車両自動車環境車部品NEWオディシャ州、大型投資案件を８件承認インド経済マクロ経済化学一般繊維鉄鋼・金属設備投資政策・法律・規制NEWＵＰ州、医薬品工業団地の整備事業始動インド医薬医薬品インフラ設備投資不動産各国・地域のトップ記事香港免許暴落で遊休タクシー急増PICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制NEWミャンマーヤンゴンの工場労働者、賃上げの要求続くPICK UP経済マクロ経済繊維その他製造雇用・労務NEW中国安定的な貿易関係の構築をPICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ