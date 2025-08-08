日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月07日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月06日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月05日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月05日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース日本に15％追加関税、合意と差異＝より高水準米国経済貿易自動車食品・飲料農林・水産政策・法律・規制ホンダが大型ＥＶ開発中止、米需要減日本車両自動車マツダ米関税で８割減益へ、製造業が下方修正日本車両決算自動車各国・地域のトップ記事中国７月の輸出7.2％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品香港ダイコクドラッグ、海外１号店をオープン日系企業進出独自PICK UP商業食品・飲料保健医療医薬品小売り台湾ＴＳＭＣ情報漏洩に業界激震PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ