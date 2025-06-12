日本【マーケット情報】商品市況（2025年06月11日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月11日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月10日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月10日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米４月貿易赤字55％減、対中輸入５年ぶり低水準米国経済貿易自動車政策・法律・規制日野と三菱ふそう来年統合、持ち株会社４月上場日本車両自動車【アジア・豪州経済統計】2025年６月アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ