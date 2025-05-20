１Ｑ経常赤字が前年比９割縮小、輸出増で

インドネシア１Ｑ経常赤字が前年比９割縮小、輸出増で経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易財政ＧＤＰ一行ニュース（22日付）中国経済マクロ経済NEW４月の成長率4.1％予測、台総院が電力消費で台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電力・ガス・水道NEW時間当たり労働生産性、１～３月は1.0％上昇マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年の経済成長率予測、０～２％に据え置きシンガポール経済マクロ経済統計NEW１Ｑ経常赤字が前年比９割縮小、輸出増でインドネシア経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率５％割れ観測 見通し悪化、政府支出の偏り懸念インドネシア経済マクロ経済統計インフラ金融一般財政NEW貿易統計１～３月の食材消費３％増、高級品市場拡大中国食品貿易統計食品・飲料外食・飲食NEW自動車輸出、４月6.6万台に減少タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW自動車生産、４月0.4％減 下げ幅最小、展示会で成約伸びタイ車両マクロ経済貿易統計自動車環境イベント政策・法律・規制災害NEW投資開発庁、半導体展示会で国際提携を促進マレーシアＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般設備投資イベントNEW25年の経済成長率予測、０～２％に据え置きシンガポール経済マクロ経済統計NEW１～３月の輸出額、３％増の438億Ｓドルシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEWインドネシアの最新ニュース兵器などの貿易管理強化、米と初の高官対話インドネシア経済貿易政策・法律・規制軍事25年の成長率５％割れ観測 見通し悪化、政府支出の偏り懸念インドネシア経済マクロ経済統計インフラ金融一般財政NEWマルチ金融のＥＶ融資、17兆ルピア近くにインドネシア金融自動車電機金融一般設備投資建設・プラント各国・地域のトップ記事中国「体験型」へ変わる百貨店PICK UP商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW香港長実の住宅建設で汚職発覚PICK UP建設不動産建設・プラント事件NEW台湾対中半導体輸出規制「誤り」PICK UPＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ