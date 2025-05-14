日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月13日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月13日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月13日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月12日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況（2025年05月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般マツダが業績予想見送り、米の車関税で日本車両決算自動車NEW〔アジア人事〕トーモクほか日本経済マクロ経済自動車紙・パルプ小売り各国・地域のトップ記事ミャンマーバゴー山脈で違法伐採が増加、民主派も関与PICK UP農水農林・水産陸運政治一般政策・法律・規制軍事NEW中国【中国で勝ち抜く】質を極めてつかむ富裕層独自PICK UP繊維繊維スポーツ小売りNEW香港国安法制さらに強化PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ