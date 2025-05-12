機械設備、輸出額は4.7％増

台湾機械設備、輸出額は4.7％増駆け込み特需、下期は見通せずPICK UP製造NEW国・地域台湾業種製造関連タグ台湾機械その他製造統計貿易自動車統計トヨタの４月販売２割増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWホンダの４月販売は４割減、15カ月連続減少中国車両統計自動車NEW日産の４月販売16％減、13カ月連続マイナス中国車両統計自動車NEW福田汽車の４月販売、２割増の5.5万台中国北京車両統計自動車NEW４月の新車販売は１割増 政策効果持続、新型車投入も増加中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW機械設備、輸出額は4.7％増 駆け込み特需、下期は見通せず台湾製造貿易統計その他製造機械NEW貿易統計米国除く４月輸出13％増、他市場が好調中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW４月の新車販売は１割増 政策効果持続、新型車投入も増加中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW機械設備、輸出額は4.7％増 駆け込み特需、下期は見通せず台湾製造貿易統計その他製造機械NEWタイのアイス輸出、世界４番目に多くタイ食品貿易統計食品・飲料NEW１～３月の小口金融融資、４％増の54億ドルカンボジア金融統計金融一般NEW25年の成長率予測、ＡＭＲＯが下方修正カンボジア経済マクロ経済統計NEW台湾の最新ニュース12日の為替、１米ドル＝30.316台湾元台湾金融金融一般NEW対米投資で台湾企業の役割に期待、駐在代表台湾経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制NEW総統「侵略必ず失敗」、欧州終戦80年行事で演説台湾政治政治一般軍事外交各国・地域のトップ記事中国４月の新車販売は１割増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港ＣＡＴＬが20日に香港上場PICK UP車両自動車その他製造金融一般証券車部品NEW台湾機械設備、輸出額は4.7％増PICK UP製造貿易統計その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事一覧へ