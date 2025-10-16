８月の対外債務残高、３カ月ぶり前月上回る

インドネシア８月の対外債務残高、３カ月ぶり前月上回る経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計財政ＧＤＰ25年成長率、政府予想５％近くに引き上げも台湾経済マクロ経済統計NEWＩＭＦ、25年成長率予測を2.0％に据え置きタイ経済マクロ経済統計NEW三大都市、３Ｑ成長率８％超 ＨＣＭとダナン鈍化、ハノイ堅調ベトナム経済マクロ経済統計NEW24年の医療機器輸出、31％増の370億リンギマレーシア医薬貿易統計保健医療その他製造政策・法律・規制NEW８月の対外債務残高、３カ月ぶり前月上回るインドネシア経済マクロ経済統計財政NEW９月の貿易赤字、321億ドル 米国の高関税が影響し大幅拡大インド経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制外交NEWインドネシアの最新ニュース調整相「コメ自給達成」、最大500万トン余剰インドネシア農水統計農林・水産政策・法律・規制NEW９月の電動車販売シェア17％ 中国系中心のＥＶ失速、ＨＶ堅調インドネシア車両統計自動車電機乳製品加工業、購買力低迷で業績悪化インドネシア食品食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事中国充電インフラの整備を強化PICK UP車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス陸運政策・法律・規制車部品NEW香港議会選挙へ行政主導を強調PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW台湾ＴＳＭＣ、米生産増強急ぐPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ